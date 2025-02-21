Kütahya\'nın Gururu: Devlet Hatun MTAL Bölge Birincisi

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Denizli ile birlikte 15 bölgede düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda, Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu.

Öğrencilerin azmi ve emeğiyle gurur verici bir sonuca ulaştığını belirten yetkililer, yarışmaya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Devlet Hatun MTAL ekibi, 22 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek final yarışmasında bölgesini temsil edecek. - KÜTAHYA