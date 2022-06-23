Kütahya'nın simgesi çinili vazo orijinal haliyle korunacak

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı projesi nedeniyle geçici olarak yerinden kaldırılan kentin simgesi çinili vazonun orijinal haliyle korunacağını ifade etti.

Vazonun durumuyla alakalı Belediye Sosyal Tesisleri'nde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Çini Sanatçısı-UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Mehmet Gürsoy, Güral Porselen İcra Kurulu üyesi Naci Pekcan, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, KOSBİAD Başkanı Bayram Gürcü, Çini Sanatçısı Mehmet Koçer, Çini Sanatçısı İsa Öztürk, Çini Sanatçısı Mehmet Yıldırım, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit, Mimar Fazilet Kara, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Süleyman Çankaya, Mehmet Sülün katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Şehrimizin tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Zafer Meydanı'nın yapımı sırasında farklı değerlendirmelere de yol açan vazonun akıbeti ile ilgili çok yoğun katılımın olduğu ve valimizin de katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonucunda 1970'li yıllarda şehrimize kazandırılan vazonun boyutlarında ve formalarında orijinal vazomuzu orada sergilenecek. Eğer mevcut olan restore edilip aynı şekilde kullanılabilecek durumda ise onun üzerinden, değilse yeni bir imalatla ama tamamen orijinaline sadık kalmak şartı ile bir vazo imalatı konusunda hemfikir olduk. Bununla ilgili görev dağılımı ve iş paylaşımlarını yaptık. Katılıp fikirleriyle bize destek veren ya da karşı fikir de olsa tartışma fırsatı yaratıp değerlendirmemizi sağlayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA