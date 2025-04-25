Kütahya OSB\'de İK Çalıştayı Yapıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmaların insan kaynakları temsilcileri, 2. İnsan Kaynakları Çalıştayı kapsamında bir araya geldi.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve insan kaynakları alanında sürdürülebilir gelişimi hedefledi. Çalıştayda, geçtiğimiz yıl düzenlenen 1. İnsan Kaynakları Çalıştayı'nda ele alınan konuların değerlendirmesi yapılırken; alınan aksiyonların firmalara yansımaları ve gelişim alanları detaylı olarak incelendi. Ayrıca OSB Akademi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, İş'te OSB Kariyer Platformu'nun sağladığı fırsatlar, Kütahya OSB'de düzenlenen sosyal etkinlikler ve 2024 yılında ilki gerçekleştirilen ve bu yıl da ikincisi gerçekleştirilecek olan Kariyer Fuarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Program, Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan ve Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu'nun moderatörlüğünde yürütüldü. Katılımcılar, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunarak ortak sorunlara çözüm önerileri sundu.

Karşılıklı fikir alışverişi ortamında geçen çalıştay, Kütahya OSB'nin insan odaklı yönetim anlayışını pekiştirirken, bölge firmalarının İK süreçlerini daha etkin hale getirmeye yönelik önemli bir adım oldu. - KÜTAHYA