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Kuvvetli yağış sele neden oldu, köy yollarında tahribat oluştu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde, kuvvetli yağmurun ardından sel felaketi yaşandı. Yoğun yağışların neden olduğu sel, köy yollarında ciddi hasara yol açtı.

Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde, dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış nedeniyle hayat bir anda durma noktasına geldi. Özellikle köy yollarında meydana gelen tahribat, ulaşımı büyük ölçüde engelledi. Hızla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, selin verdiği zararı gidermek ve yolları tekrar kullanıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Acil müdahale ve onarım çalışmaları

Sel felaketinin hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinalarıyla yolların onarımı için hummalı bir çalışma yürüttü. Ekipler, öncelikli olarak sel sularının temizlenmesi ve taşkınların oluşturduğu molozların kaldırılması üzerinde yoğunlaştı. Kısa sürede de önemli bir mesafe kat ederek, köy yollarını temizledi ve ulaşımın yeniden açılmasını sağladı.