Kuyucak\'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı, 36 mahalle muhtarı katıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire müdür ve amirleri ile ilçede görev yapan 36 mahalle muhtarının katılımıyla ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıca'nın Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir"

Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıca, günün anlam ve önemine dair konuşmasında Muhtarların millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ettiğini ifade ederek: "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Bize bu özel günü kutlamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğunun bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetim anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile başta ilimizde görev yapan mahalle muhtarlarımızın ve tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum. Bu anlamlı günün halkımıza görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diler, ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allahtan rahmet, hayatta kalan diğer muhtarlarımıza da sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Doğanca tüm muhtarları kahvaltıda ağırladı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, törene katılan muhtarları ve protokol üyelerini Evlidağ Restoran'da kahvaltı ikramında bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Muhtarlar Günü kutlanırken yerel yönetimlerde muhtarların üstlendiği önemli görev ve sorumluluklara dikkat çekildi. Program kapsamında, Kuyucak Belediyesi tarafından muhtarlar için hazırlanan hediyeler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından takdim edildi. Hayatını kaybetmiş muhtarlar için de dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

"Muhtarlarımızın yanındayız"

Muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, muhtarların çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Doğanca, "Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi