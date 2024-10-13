Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanında bulunan 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Çukara düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımı ile kuyuya indi. Otomatik kapan kuran ekipler, kedinin içine girmesini bekledi. Kısa sürede kedi kapana girerken, ekipler hayvanı kuyudan çıkararak doğaya saldı.
Son Dakika › Yerel › Kuyuya Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?