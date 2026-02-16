Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu
16.02.2026 09:47  Güncelleme: 10:26
Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu
Adana'da kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle 15 dava açılan 22 yaşındaki Arzu Aydın, 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın annesi Türkan Budak, kızının mağdur olduğuna ve yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekti.

Adana'da kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında 15 dava açılan ve 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası alıp cezaevine giren genç kızın annesi Türkan Budak, "Onu cezaevinde bırakıp gelmek çok zor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın, iddiaya göre 2023 yılında kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında açılan davalar sonucu 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 28 Ekim 2025'te cezaevine giren Aydın'ın 14 ayrı dosyasının bulunduğu, bir dosyadan ise istinaf aşamasında 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Genç kadının kas erimesi hastalığı nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak (44), kızının mağdur olduğunu savundu.
"Kuzenine IBAN verdi cezaevine girdi"
Eşinden bir süre önce ayrılan anne Budak, kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı. Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor. Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.
"Bu gençlere yazık olmasın"
Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, "İnşallah öyle bir şey gelmez. O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın. Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım. Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun" diye konuştu.
"İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey"
Yürüme zorluğu çektiğini söyleyen anne Budak, "Benim elim ayağım oydu. Yemeğimi dahi kızım hazırlardı. Genç kız boynu bükük kalmasın diye her hafta görüşe gidiyorum. Cezaevinde onu görünce çok kötü hissediyorum. Onu ardımda, o kapının arkasında bırakıp gelmek çok zor oluyor. İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kızım 19 yaşında bir cahillik yaptı. Onun bu cahilliği hepimize mal oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

Arzu Aydın, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
