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Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Lapseki Belediyesi, ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve modern bir yaşam alanı sunmak amacıyla alt ve üst yapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, hemşehrilerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı hedefliyor.

Lapseki\'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
26.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:27
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye ekipleri tarafından alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediyesi, ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve modern bir yaşam alanı sunmak amacıyla alt ve üst yapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, hemşehrilerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı hedefliyor. Kökez mevkiinde, belediye ekipleri tarafından taş döşeme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışma, hem yolların dayanıklılığını artırmayı hem de bölgenin estetik görünümünü iyileştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, Yeni Kordon üzerinde yapılan çalışmalarla sahil şeridi güzelleştirilirken, Dumlupınar Caddesi'nin trafiğe açılmasının ardından ise yağmur suyu hattı çalışmalarına hız verildi. Bu, yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintilerini önleyerek, altyapının dayanıklılığını artırıyor.

Dalyan- Bahçelievler bölgesinde de belediye ekipleri, taş döşeme çalışmalarına başladı. Bu çalışma, bölgenin yollarını daha düzenli ve estetik bir hale getirmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, yapılan bu çalışmaların ilçe genelindeki yaşam kalitesini yükselteceğini ve Lapseki'nin daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirtiyor.

Lapseki Belediyesi, ilçenin her bir noktasında gerçekleştirdiği projelerle sadece şehir estetiğini değil, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor. Yapılan bu çalışmalar, ilçe sakinlerinin beklentilerini karşılamak ve modern bir yaşam standardı sunmak adına önemli bir rol oynuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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