Leylek Ormanı'nda Yavrular Büyüyor

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Leylek Ormanı'nın sakinleri yavrularını büyütüyor

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Kuş Cenneti'nin sakinleri bu günlerde, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmekle meşgul.

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mart ayı sonu ve nisan ayı başında gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.

Leylek Ormanı'na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Leyleklerin yavruları geçen ay yumurtalardan çıkmaya başladı. Yuvalarda 4-5 yavru göze çarpıyor. Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.

Leylek Köyü diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor. Sinop'tan gelen Jeoloji Mühendisi Engin Merter Bilgin, " Yaklaşık bir yıldır Sinop'tayız. Geldiğimiz zaman duymuştuk ama gelmek bugüne kısmet oldu. Çok güzel. İlk defa ağaçlara yuva yapmış leylekleri gördük. Daha önce direklerin üzerinde görüyorduk. Burada toplu halde ilk defa gördük hoşumuza gitti. Çocuklar da ilk defa yakından leylek görmüş oldular. Martıları çok sık görüyorlardı ama doğada başka canlıların olduğunu görecekler, keşfedecekler. Onlar için bir değişiklik olacak" dedi.

Emine Bilgin, " Burası çok güzel. Leyleklerin yoğun olduğu, yeşilliğin bol olduğu, sulak çok güzel bir yer. Çok beğendik" şeklinde konuştu.