Leylek Ormanı'nda Yavrular Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Leylek Ormanı'nda Yavrular Büyüyor

Geniş Video İzle

Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmekle meşgul. Leylek Ormanı olarak da bilinen bölgede, leyleklerin oluşturduğu kat kat yuvalar göze çarpıyor. Yavrular, 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Köyü'nde bulunan gözlem kulesi ise ziyaretçilere göç eden leylekleri gözlemleme imkanı sunuyor.

02.06.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leylek Ormanı'nın sakinleri yavrularını büyütüyor

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Kuş Cenneti'nin sakinleri bu günlerde, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmekle meşgul.

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mart ayı sonu ve nisan ayı başında gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.

Leylek Ormanı'na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Leyleklerin yavruları geçen ay yumurtalardan çıkmaya başladı. Yuvalarda 4-5 yavru göze çarpıyor. Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.

Leylek Köyü diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor. Sinop'tan gelen Jeoloji Mühendisi Engin Merter Bilgin, " Yaklaşık bir yıldır Sinop'tayız. Geldiğimiz zaman duymuştuk ama gelmek bugüne kısmet oldu. Çok güzel. İlk defa ağaçlara yuva yapmış leylekleri gördük. Daha önce direklerin üzerinde görüyorduk. Burada toplu halde ilk defa gördük hoşumuza gitti. Çocuklar da ilk defa yakından leylek görmüş oldular. Martıları çok sık görüyorlardı ama doğada başka canlıların olduğunu görecekler, keşfedecekler. Onlar için bir değişiklik olacak" dedi.

Emine Bilgin, " Burası çok güzel. Leyleklerin yoğun olduğu, yeşilliğin bol olduğu, sulak çok güzel bir yer. Çok beğendik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Leylek Ormanı'nda Yavrular Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Leylek Ormanı'nda Yavrular Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement