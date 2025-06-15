LGS Heyecanı Velileri Sardı

Sınav heyecanı velileri de sardı

KOCAELİ - Kocaeli'de LGS heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. 26 bini aşkın öğrenci sınav salonlarında ter dökerken, aileler de okul bahçelerinde en az çocukları kadar heyecanla bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda ter dökecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Kocaeli'de de 26 bin 429 öğrenci, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Velilerin de büyük bir heyecan yaşadığı gözlendi.

Saat 09.30'da başlayan ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda, öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.