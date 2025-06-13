LGS Öncesi Moral Etkinliği

Ardahan Posof Süngülü köyü ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine yönelik LGS sınavından önce moral etkinliği düzenlendi.
Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler uçurtma şenliği, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendiler.
Oyunlar sonunda tüm öğrenciler çok neşeli olarak imtihanda başarılı olacaklarını belirttiler. - ARDAHAN
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