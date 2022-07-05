2021-2022 eğitim öğretim yılı LGS Türkiye Birincisi Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Aysima Zeynep Taştan'a Yavuzselim İlkokulu tarafından plaket verildi. Okul Müdürü Mahmut Balcı tarafından Türkiye birincisi Aysima Zeynep Taştan ve Fen Lisesine yerleşme başarısını elde eden Sıdıka Fırat ile Emir Seyitoğlu'na plaket verildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.