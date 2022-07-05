LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket - Son Dakika
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LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket

05.07.2022 16:47
LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket

LGS'de Türkiye birincisi olan Aysima Zeynep Taştan'a eğitim gördüğü Yavuzselim İlkokulu tarafa plaket verildi.

LGS'de Türkiye birincisi olan Aysima Zeynep Taştan'a eğitim gördüğü Yavuzselim İlkokulu tarafa plaket verildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı LGS Türkiye Birincisi Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Aysima Zeynep Taştan'a Yavuzselim İlkokulu tarafından plaket verildi. Okul Müdürü Mahmut Balcı tarafından Türkiye birincisi Aysima Zeynep Taştan ve Fen Lisesine yerleşme başarısını elde eden Sıdıka Fırat ile Emir Seyitoğlu'na plaket verildi.

Öğrenciler elde ettikleri başarının sevincini Sınıf öğretmenleri Ayhan Korkmaz ve okul yöneticileri ile paylaştı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Türkiye, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket - Son Dakika

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