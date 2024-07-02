Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisine ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisine ödül

Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisine ödül

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, LGS'de Türkiye genelinde 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cihangir Yağız Tan'a 10 bin lira ödül verildi. Başkan Volkan Nallar, başarısıyla gururlandıran Tan'a ödülü takdim etti. Toplantıda gündem maddeleri ve komisyon raporları da görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki toplantı 3 Eylül'de yapılacak.

02.07.2024 18:21  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında, LGS'de Türkiye genelinde 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cihangir Yağız Tan'a 10 bin lira ödül verildi.

Başkan Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve gündem harici maddeler ile Haziran ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

LGS Türkiye birincisine 10 bin lira ödül verildi

Açılış konuşması ile toplantıyı başlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gündem maddelerine geçmeden önce haziran ayının başında yapılan ve birkaç gün önce sonuçları açıklanan 2024 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye genelinde 500 tam puan ile Türkiye 1.'si olmaya hak kazanan Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisi Cihangir Yağız Tan'ı meclis üyelerinin huzuruna davet ederek kutladı.

Başkan Volkan Nallar, başarısıyla hepimizi gururlandıran Cihangir Yağız Tan'a Süleymanpaşa Belediyesi adına 10 bin TL ödül takdim etti.

Toplantıda; daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Bir sonraki toplantı 3 Eylül'de gerçekleştirilecek

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Haziran ayında komisyonlara havale edilen maddelerin komisyon raporları görüşüldü. Gündem maddeleri ve komisyon raporlarının görüşülmesi ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı sona erdi. Ağustos ayının Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin resmi tatil ayı olması sebebiyle bir sonraki toplantı 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Cihangir, Tekirdağ, Türkiye, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisine ödül - Son Dakika


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencisine ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement