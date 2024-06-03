Lise bahçesindeki yılan korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Lise bahçesindeki yılan korkuttu

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Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda artmasından dolayı kent merkezinde bir noktada çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince alınarak, doğaya salınıyor.

03.06.2024 11:23  Güncelleme: 11:29
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Lise bahçesindeki yılan korkuttu

Bilecik'te itfaiye ekiplerinin yılan mesaisi

BİLECİK - Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda artmasından dolayı kent merkezinde bir noktada çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince alınarak, doğaya salınıyor.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren Fen Lisesi bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu. Durumu hemen belediye bildiren okul yönetimi yılanı gözlem altına aldı. Okul bahçesine gelen ekipleri yılanı aparat yardımı ile çuvala koyarken, doğaya tekrar saldılar.

Öte yandan şehrin farklı yerlerinde de görülen yılanlara itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, vatandaşlar hem yangınlarda hem de böyle olaylarda canla başla mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

Lise bahçesindeki yılan korkuttu
Kaynak: İHA

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