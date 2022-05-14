Mahallenin sağlığı onlardan soruluyor - Son Dakika
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Mahallenin sağlığı onlardan soruluyor

14.05.2022 00:57
Mahallenin sağlığı onlardan soruluyor

Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, Eczacılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada mahallelinin sağlığının kendilerinden sorulduğunu söyledi.

Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, Eczacılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada mahallelinin sağlığının kendilerinden sorulduğunu söyledi.

Sivas'ta Eczacılık Haftası dahilinde Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Programa 37.Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren ve oda yönetimi ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından çelek sunum töreni gerçekleştirildi. Toplu fotoğraf çekimini ardından basın mensuplarıyla kahvaltı programına geçildi.

"Mahallenin Sağlığı Bizden Sorulur"

Kahvaltı programında konuşma yapan Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, "Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne tam 183 yıl geçti. Eczacılık mesleğinin ülkemizde bilimsel bir nitelik kazandığı gün olan 14 Mayıs, eczacılık günü ve bayramı olarak kutlanmaktadır. Mesleki tarihimizde çok özel bir yere sahip olan bugünü, Türk Eczacıları Birliği olarak bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 44 bin eczacımız ile birlikte kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, nice 14 Mayıs'ları yine hep birlikte kutlayacağız. Eczacı, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanıdır. Eczane de en kolay erişilebilir, halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır. Bu doğrultuda bu yılki temamızı 'Mahallenin Sağlığı Bizden Sorulur' şeklinde belirledik. Bu nedenle diyoruz ki Eczacınıza Danışın" dedi. - SİVAS

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Mustafa Kemal Atatürk, Mayıs, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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