Mahremiyetin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Mahremiyetin Önemi Vurgulandı

Mahremiyetin Önemi Vurgulandı

Diyanet, hutbede mahremiyetin korunmasının gerekliliğine ve sosyal medyanın etkilerine dikkat çekti.

14.02.2025 14:49
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Mahremiyet, insanı saygın kılar" olurken, hutbede mahremiyetin önemine dikkat çekildi.

Bu haftaki Cuma namazında, hutbenin konusu yaygınlaşan sosyal medya kullanımı ile adeta yok olmaya yüz tutan aile ve özel yaşamdaki mahremiyetin korunmasının önemine değinildi. Her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel haklarından birinin de mahremiyet olduğuna dikkat çekilen hutbede evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan, insanların, ailesinin veya tanımadığı kimselerin mahremlerini rahatlıkla paylaştığı bir döneme gelindiği ve sorunun her geçen gün büyüdüğü belirtildi.

"Gençler yuva kurmaktan korkar oldu"

Hutbede, "Milli ve manevi değerlerimizi koruması ve yarınlara taşıması gereken televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının bir kısmı maalesef, kötülüğün yaygınlaşmasına, zina, alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte, ahlaki sapkınlıklar ve cinsiyetsizleştirme özendirilmektedir. Ekranlardaki gündüz programları ise mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, tartışma ve kavgalarla aile bağlarının zayıflatıldığı, aile içinde kalması gereken bilgilerin toplumun önünde günlerce konuşulduğu bir mecraya dönüşmektedir. Bütün bu durumlar; en kıymetli hazinemiz olan aile kurumuna zarar vermekte, özellikle de gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getirmektedir. Aile üyeleri arasında yeni tartışmalara, toplumda güven duygusunun azalmasına zemin hazırlamaktadır. Haya, iffet ve edep gibi bizi biz yapan ahlaki ve insani değerlerin aşınmasına yol açmaktadır. Evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan; insanların, ailesinin veya tanımadığı kimselerin mahremlerini rahatlıkla paylaştığı bir döneme geldik maalesef. Böylesi bir çağda herkesin daha fazla duyarlı olma ve sorumluluklarını yerine getirme mecburiyeti vardır. Ekranlar, daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir. Herkes, gelişim seviyelerine uygun bir üslup ve örnek davranışlarla çocuklarına mahremiyet bilinci kazandırmalıdır. Sosyal medyada beğeni almak, takipçi artırmak ve maddi kazanç elde etmek uğruna mahremiyeti ihlal eden paylaşımlar yapmaktan sakınmalıdır. Herkes, insanların özel hayatlarını araştırmaktan, onlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Dijital mecralarda mahremiyeti dikkate almadan geçirdiği vakitlerin, dünyasına ve ahiretine zarar verdiğini unutmamalıdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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