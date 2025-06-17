Malatya Başkanından Basın Mensuplarına Konut Çağrısı

Başkan Özcan'dan basın mensuplarına konut çağrısı

MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin basın camiası olduğunu belirterek, konteynerlerde zor şartlarda görev yapan gazetecilere kalıcı konut ve daha uygun çalışma alanları sağlanması gerektiğini söyledi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, depremler sonrası Malatya kent merkezinde konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren basın mensuplarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına yaptıkları sunuma da değinerek, Malatya'nın yaşadığı ekonomik ve sosyal kayıpları detaylı şekilde aktardıklarını belirtti.

"Basın ciddi şekilde mağdur oldu"

Ziyaret kapsamında basın camiasının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özcan, "6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da konteynerlerde görev yapan gazeteciler, 2,5 yılı aşkın süredir zor şartlarda kamu hizmeti veriyor. Altı kişi bir konteynerde görev yapıyor. Bu ortamda sağlıklı haber üretimi yapılamaz. Bu durumun bir an önce son bulması ve daha elverişli şartlarda hizmet verilebilecek bir alana taşınılması gerekiyor" dedi.

"Basın kompleksi projesi gündeme alınmalı"

Basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özcan, kalıcı bir basın kompleksi kurulması yönündeki taleplerin hızla projeye dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Başkan Özcan, "Depremin oluşturduğu yıkımı fırsata çevirmek istiyorsak, Malatya'da basın camiasının ihtiyaç duyduğu fiziki yapılar bir an önce hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilere konut imkanı sağlanmalı"

Özcan, birçok basın mensubunun deprem sonrası hak sahibi olamamasına rağmen evsiz kaldığını belirterek, bu kişilerin sosyal konut projelerinden faydalandırılması gerektiğini ifade etti. Başkan Özcan, "Yüz bin konutun inşa edildiği Malatya'da, elli ya da yüz gazeteciye de konut imkanı sağlanması gerekir. Bu arkadaşlarımızın bu hakkı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Basının şehirdeki ekonomik gelişmelerde de büyük rol oynadığını kaydeden Özcan, kayısının uluslararası pazarda değer kazanmasında yerel basının desteğinin büyük katkısı olduğunu ifade etti. Özcan, son olarak başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunarak, gazetecilere kalıcı konut ve sağlıklı çalışma alanı konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti.