Malatya Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir bayrama hazır

Malatya Büyükşehir bayrama hazır
05.06.2025 10:27  Güncelleme: 10:28
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzuru için tüm birimleriyle sahada olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzuru için tüm birimleriyle sahada olacak. Bayram boyunca ulaşım ücretsiz sağlanacak, temizlik ve destek hizmetleri kesintisiz sürdürülecek. Başkan Sami Er ise yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışma ve merhamet köprüleri kurduğunu vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların yalnızca dini vecibeler değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve insani duyguların en yoğun yaşandığı özel zamanlar olduğunu belirtti. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada olacak. Bayram süresince ulaşım ücretsiz sağlanacak, temizlik ve destek hizmetleri ise aralıksız devam edecek.

Bayramların kırgınlıkların son bulduğu, gönüllerin birleştiği, merhamet ve muhabbetin kuşaktan kuşağa aktarıldığı zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Er, mesajında, "Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, sadece takvim yapraklarında işaretli günler değildir; onlar, gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların son bulduğu, merhametin ve muhabbetin kuşaktan kuşağa aktarıldığı eşsiz zamanlardır. Kurban Bayramı bizlere sadece ibadeti değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı, komşuyu, yetimi, yaşlıyı gözetmeyi, acıyı ve ekmeği paylaşmayı öğretir. Bu ruh, bizi biz yapan, toplumu ayakta tutan mayadır" dedi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Başkan Er, "Özellikle Filistin'de yaşanan zulüm ve en çok da çocukların çektiği acılar hepimizi derinden yaralamaktadır. Dualarımızla, vicdanımızla, kalbimizle mazlum coğrafyaların yanındayız. Onların acısı, bizim acımızdır" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde bayram geçirebilmesi için çeşitli önlemler aldı. 6-9 Haziran tarihleri arasında MOTAŞ'a ait tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca Arefe Günü olan 5 Haziran'da Çevre Yolu Maliye Binası yanındaki duraktan Şehir Mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Vatandaşlar bayram boyunca karşılaşabilecekleri her türlü sorun için 444 51 44 numaralı Tek Adımda Çözüm (TAÇ) Merkezi'ni arayabilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı çağrı merkezleri de su ve kanalizasyonla ilgili sorunlar için 185 ve 377 74 44 numaraları üzerinden hizmet verecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, bayram boyunca ana caddelerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirecek. Şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılacak, bayramın ilk günü gül suyu dökülecek. Arife gününden itibaren 7/24 esasına göre görev yapacak ekipler, sahada olacak.

MEGSAŞ ekmek büfeleri bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı olacak, dördüncü günü ise sabah 07.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlara hizmet verecek 32 ekmek satış büfesi arasında Başharık, Battalgazi, Çevreyolu, Çöşnük, Doğu Garajı, Battalgazi Devlet Hastanesi, Eski Malatya, Emeksiz, Gündüzbey, Hoca Ahmet Yesevi, Karakavak, TOKİ ve Yeşiltepe gibi noktalar yer alıyor.

Ayrıca bayram süresince vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirebilmeleri için Beydağı Tabiat Parkı ve Horata Mesire Alanı'na yaya ve araç girişleri ücretsiz olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bayram boyunca hemşerilerin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika

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