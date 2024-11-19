Malatya\'da 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

(MALATYA)- Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 kilo 650 gram Skunk maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 11 kilo 650 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.B., N.Y. ve F.H., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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