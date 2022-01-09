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Malatya'da 7'nci noter açıldı - Son Dakika

Malatya'da 7'nci noter açıldı

09.01.2022 14:55
Malatya'da 7'nci noter açıldı

Malatya 'da 7'nci Noterliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Malatya 'da 7'nci Noterliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Malatya'da 7'nci Noterliği Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi Davutoğlu sokakta hizmet vermeye başladı.

Amaçlarının Malatyalıları hizmet sunmak olduğunu kaydeden da 7'nci Noter Müdürü Müdürü Mustafa Ömeroğlu, "Bodrum üçüncü noterken Malatya'ya atandım şehrimize hayırlı olsun. Malatyalılara hizmet sunmak için göreve başladık. Gayemiz ve hedefimiz vatanımıza hizmet etmek için buradayız yeni bir yıla girdik 7'nci noterimiz açıldı, vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Yeni Noter müdürlüğümüz de ortam ferah ve güzel, güler yüzlü personelimizle birlikte kaliteli hizmet sunmaya çalışacağız. Bölgemizde trafikte sorunumuz yok park yerimiz mevcut hizmet sunmaya hazırız ve tüm Malatyalıları bekliyoruz" dedi

Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Noterde işlem yaptıran vatandaşlardan Ahmet Rasim Akça ise" Malatya'mızda 7'nci noter açılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İşimiz rahat bir şekilde gerçekleştirdik sakin olması nedeniyle buraya geldim hızlı bir şekilde işlemim yapıldı ulaşımda sıkıntı yok geniş park özelliği var 7'nci noter Müdürümüz Mustafa Ömeroğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Mehmet Taş ise "Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun güzel bir yer açıldı. Vatandaşlarımıza ve müşterilerimize işlem konusunda yardımcı olmayı düşünüyoruz, sıra beklemeden işlemlerini yapalım tüm vatandaşlarımız bekliyoruz Malatya'mıza 7'nci noterin açılması güzel oldu" diye konuştu - MALATYA

Malatya'da 7'nci noter açıldı
Malatya'da 7'nci noter açıldı
Malatya'da 7'nci noter açıldı

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Yeşilyurt, Malatya, Bodrum, Noter, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da 7'nci noter açıldı - Son Dakika


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