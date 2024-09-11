Yerel

Malatya'da araç yangını

MALATYA - Malatya'da iki ayrı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya- Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan bir akaryakıt tankeri ile Hekimhan - Hasan Çelebi Mahallesi Kangal yolu üzerinde ilerleyen bir kamyonda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olaylarda araçlarda maddi hasar meydana geldi.