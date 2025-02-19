Malatya'da Avukata Saldırı

Yerel

Arda\'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız

(MALATYA)- Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, baro üyesi bir meslektaşlarının baktığı bir davada karşı tarafın saldırısını uğradığını belirterek, "Avukatlık görevinden dolayı meslektaşımıza yönelik saldırılar, endişe verici boyutlara ulaşılmıştır. Avukat, vekil veya müdafi olarak takip ettiği işlerde müvekkili ile özdeşleştirilmez" dedi.

Malatya'da Avukat Ömer Berat Demirel, dün vekili olduğu bir dosyanın karşı tarafı olan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Malatya Barosu'na bağlı avukatlar, meslektaşlarının uğradığı saldırıyı kınayarak basın açıklaması yaptı.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Demez, avukatların mesleğini özgürce icra edebilmesi için kişisel dayanışmanın önemine dikkat açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

"18 Şubat 2025 tarihinde, baromuz mensubu meslektaşımız Avukat Ömer Berat Demirel, vekili olduğu bir dosyanın karşı tarafı olan kişiler tarafından dün akşam saatlerinde fiziksel saldırıya uğramış, daha üzücü olan ise olay yerine gelen kolluk güçleri tarafından hakaretlere maruz kalır. Saldırı sonrasında şüpheli saldırgan yakalanmış, akabinde baro başkanlığımız ve birçok meslektaşımız tarafından saldırıya uğrayan meslektaşımıza ifade sırasında polis merkezinde destek verilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilecektir.

"Meslektaşımıza yönelik saldırılar, endişe verici boyutlara ulaşılmıştır"

Avukatlık görevinden dolayı meslektaşımıza yönelik saldırılar, endişe verici boyutlara ulaşılmıştır. Avukat, vekil veya müdafi olarak takip ettiği işlerde müvekkili ile özdeşleştirilmez. Avukatların rolüne dair temel prensipler, 'Havana Kuralları' 18. maddede belirtildiği üzere, 'avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleri ile veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler' denilerek, bu husus uluslararası belgelerde güvence altına alınmıştır. Avukatlar, kanunlar çerçevesinde sadece hukukun yüklediği işlemleri yerine getirmemektedir. Avukat, yargı görevi yapar ve yargının kurucu unsurlarındandır. Avukat, kutsal savunma hakkını ve makamını temsil eder.

"Avukata saldırı, doğrudan yargılamaya ve vatandaşa yönelik bir saldırıdır"

Avukata karşı her türlü saldırı, doğrudan yargıya ve vatandaşa yönelik bir saldırıdır. Avukat, vatandaşın sesidir. Bu sesi kesmeye çalışanlara taviz verilemez, verilmemelidir. Meslektaşımızla dayanışma içerisinde hukuki süreci takip edeceğimizi, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, şiddetin ve baskının avukatları yıldırmayacağını, şüphelinin gereken koruma tedbirlerini ve cezayı alması için süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."