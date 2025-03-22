Malatya'da Birlik ve Dayanışma İftarı - Son Dakika
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Malatya'da Birlik ve Dayanışma İftarı

Malatya\'da Birlik ve Dayanışma İftarı

Malatya Girişim Grubu, geleneksel iftar programında birlik mesajları vererek 250 milyon dolar yatırım yaptı.

22.03.2025 10:11
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Malatya Girişim Grubu'nun her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşerek birlik ve dayanışma mesajlarına sahne oldu.

Malatya Girişim Grubu'nun her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı, bu yıl da geniş katılımla bir otelde gerçekleşti. Malatya Valisi Seddar Yavuz, il protokolü, yerel yöneticiler, iş dünyasının temsilcileri, yatırımcılar, MalatyaPark'ın iş ortakları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının katıldığı iftar programında, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Malatya'ya 250 milyon dolar yatırım yaptık"

Programda konuşan Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, grubun Malatya'ya yaptığı yatırımlardan bahsetti. 25 yıl önce 33 ortakla kurulan grubun bugüne kadar Malatya'ya 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini ifade eden Başdemir, şehrin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başdemir, MalatyaPark AVM'nin deprem sürecinde şehrin moralini yüksek tutmada önemli bir rol oynadığını, grup bünyesindeki otelin ise yabancı misafirler, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, Malatya'ya bir fakülte binası, iki yüksekokul ve on ortaöğretim kurumu kazandırarak eğitim alanında da önemli yatırımlara imza attıklarını dile getirdi. Bu yılki iftar programı kapsamında Malatya Valiliği önünde bin kişilik iftar yemeği verildiğini ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar ikramları gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

"Birbirimize güvenelim"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında şehrin yeniden inşa sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, rezerv alanlardaki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yavuz, "Artık inşaatı başlamamış neredeyse hiçbir alan kalmadı. Açık ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. Birbirimize inanmalı ve Malatya için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Malatya Girişim Grubu olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel iftar programında şehrin tüm değerlerini bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten yetkililer, Ramazan ayının manevi atmosferinde paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Bu anlamlı akşamda sofralarını paylaşan tüm misafirlere teşekkür eden Malatya Girişim Grubu, bu mübarek ayın Malatya'ya ve ülkeye huzur, bereket ve sağlık getirmesini diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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