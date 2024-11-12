Malatya'da Depremde Ağır Hasar Alan ve Yıkılacak Olan Ağıl ve Ahırlar İçin Yeniden Hasar Tespit Çalışması Yapılacak - Son Dakika
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Malatya'da Depremde Ağır Hasar Alan ve Yıkılacak Olan Ağıl ve Ahırlar İçin Yeniden Hasar Tespit Çalışması Yapılacak

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Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, ağır hasarlı olan ve yıkılacak olan ağıl ve ahırlar ile ilgili yeniden hasar tespit çalışması yapılacağını ve şartları uyan üreticilere hibe verileceğini söyledi.

12.11.2024 16:29
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(MALATYA)- Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, ağır hasarlı olan ve yıkılacak olan ağıl ve ahırlar ile ilgili yeniden hasar tespit çalışması yapılacağını ve şartları uyan üreticilere hibe verileceğini söyledi.

Birlik binasında açıklama yapan Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremden dolayı yıkılan, ağır hasarlı olan ve yıkılacak olan ağıl ve ahırlar ile ilgili tekrar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Destek ve hibelerle alakalı gerekli talimatların verildiğini ve ilgili kurumların çalışmalara başladığını dile getiren Akın, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile siyasilerimize birebir durumu anlattık. İletmiş olduğumuz depremde yıkılan ağır hasarlı ve yıkılacak olan ağıl ve ahır problemlerimizin acil çözüm ve önerilerimizle ilgili görüşmüş ve dosyamızı vermiştik. Bu doğrultuda ağıl ve ahır yapımı ile ilgili gelişmeler olumlu yönde sonuçlanarak ilgili ve yetkililerden bizlere dönüşler yapılmış olup bir an önce çözüleceği müjdesi verildi" dedi.

"Raporları uyumlu olanlara destek verilecek"

Yapılan görüşmeler neticesinde tekrar kapsamlı tespitlere başlanıldığını, müracaatlar ile ilgili çalışmaların yapıldığını ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Şartları uyan acil durumda olan, çoğu mağdur durumda olan yetiştiricilerimizin hibeye esas ağıl ve ahır yapma ve yaptırma iş ve işlemleri, amacına uygun proje, protokol ve düzenleme işlemleri çalışmaları tekrar başlatılmıştır. Bu anlamda bugüne kadar bizlere destek olan sorunlarımız ile ilgilenen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Akın, yapılacak olan tespitlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün raporlarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu raporların hepsinin birbiriyle uyuşması lazım. Şu anda sadece ahır olması değil canlı hayvanda olması gerekiyor. Şu anda mevcut hayvanları olan ve ilgili kurumlar tarafından tespiti yapılıp, raporları uyumlu olanlara destek verilecek" dedi.

Üreticilerin yaklaşık 2 ay içerisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yapılacağını kaydeden Akın, "Yetiştiricilerimizin mağduriyetleriyle ilgili çalışmalar daha önceden yapılmıştı. Tekrar bir tespit çalışması yapılacak. Öncelik canlı hayvanları olanlara verilecek. Müracaatlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yapılacak ve bir komisyon tarafından bir an önce çözülecek. Doğrulandıktan sonra protokol yapılacak ve yetiştiricilerimiz hibeyi alacaklar" bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Depremde Ağır Hasar Alan ve Yıkılacak Olan Ağıl ve Ahırlar İçin Yeniden Hasar Tespit Çalışması Yapılacak - Son Dakika

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