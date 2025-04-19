Malatya'da Erkenek Tüneli'nde TIR Yangını

(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, kömür yüklü bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünel, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Tünel içinin yoğun dumanla kaplanması üzerine bölgeye AFAD, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Olayda dumandan etkilenen bir vatandaşın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.