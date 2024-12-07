Malatya'da Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerde biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremde hasar alan binaların yıkım işlerine bugünde devam edildi.
Yeşilyurt ilçesi Akbay ve Hasanbey caddeleri üzerinde devam edilen yıkımlar sonrası molozlar kamyonlar ile enkaz döküm sahalarına taşınırken, bölge esnafı ise yıkım çalışmalarını üzülerek takip ettiklerini belirtti.
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