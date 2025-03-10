Malatya'da İftar ile Dayanışma

(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ramazan ay vesilesiyle şehrin birlik ve beraberliğine katkı sunmak amacıyla, TBMM'de temsilcisi bulunan ve Malatya'da teşkilatı olan siyasi partilerin il başkanları için iftar programı düzenledi. Yıldız, "Şehrimizin sorunlarının çözümü için iş birliğini sürdürecek ve Malatya'da dayanışmayı daha da güçlendireceğiz. Tüm çabamız, birlikte daha güçlü bir Malatya için." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından, kentteki siyasi parti temsilcilerinin davet edildiği bir iftar programı düzenlendi. Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, DEM Parti İl Eş Başkanı Musa Gürz, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Hamza Paşahan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Burhan Kılıç, DEVA Partisi İl Başkanı Sinan Akıncı, Gelecek Partisi İl Başkanı Bedri Aslan, HÜDA PAR İl Başkanı Behçet Sevgil ve Demokrat Parti İl Başkanvekili Kadir Alkaya katıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Ramazan, dayanışma ayıdır. Bugün bir araya gelerek Malatya için önemli bir adım attık. Bundan sonra da şehrimizin sorunlarının çözümü için iş birliğini sürdürecek ve Malatya'da dayanışmayı daha da güçlendireceğiz. Tüm çabamız, birlikte daha güçlü bir Malatya için." ifadelerini kullandı.