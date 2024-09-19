Malatya'da 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise 2 kişi yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Malatya'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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