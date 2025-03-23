Malatya'da İmamoğlu İçin Büyük Protesto Mitingi

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA)- İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Malatya'da binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Protesto mitingine telefon aracılığıyla bağlanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Maalesef Türkiye'de yargının askıya alındığı, adeta yargı terörünün uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ama Türkiye'de 31 Mart'ta ortaya koyduğumuz Türkiye ittifakı kazanacak, sağcısı, solcusu, muhafazakar demokratı, sosyal demokratı meydanlarda sahip çıkılacak" dedi.

CHP Malatya İl Örgütü'nün çağrısıyla Paşaköşkü Cami önünde başlayan Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de destek verdiği mitingde, 'Milli iradeye sahip çıkıyoruz, darbeye teslim olmayacağız', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Her şey çok güzel olacak', 'Direne direne kazanacağız', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Hak hukuk adalet', 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Atatürkçü gençlik görev başında', 'Susma halkım özgürlük hakkın', 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek', 'Hükümet istifa' sloganları eşliğinde Emeksiz Meydanı'na yüründü.

Kalabalığa seslenen Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, şunları söyledi:

"Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, ayağınıza sağlık Malatya. Hepiniz Malatya'nın gururusunuz. Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmedik, bundan sonra da devam ettireceğiz. Hepinizi Sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, "12 Eylüllerden 12 Martlardan korkmadık, zulümden eziyetten korkmadık. Korkmadığımızı haykırmak için buradayız. Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu ve gözaltında olan belediye başkanlarımızla dayanışma için buradayız. ve biliyoruz ki Malatya halkı, tüm belediye başkanlarımız hukuku adaleti savunma için buradalar. Bende buradan Malatya'dan tutuklu ve gözaltında ki belediye başkanlarımıza selamlarımı sunuyorum. Onlarla birlikteyiz" değerlendirmesi yaptı.

Yazıhan Belediye Başkanı Vahap Göçer ise "Öncelikle, hepinizi bu cesur davranıştan dolayı, bu haksızlığa karşı bu meydanda toplandığınız için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Bizler hukukun tartışıldığı bir ülke değil, hukukun üstün olduğu bir ülke istiyoruz. Yoksulluğun tartışıldığı bir ülke değil, yoksulluğun son bulduğu bir ülke istiyoruz. Bizle hizmetlerin yarıştığı bir yarış istiyoruz. Gücü elinde bulunduranların eşit şartlarda yarışa engel olmasını kınıyoruz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu'nun yanında olduklarını söyleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Çok saygıdeğer Malatyalı kardeşlerim, sevgili gençler hepinizi gözlerinde öpüyorum. Bu haksızlık, bu adaletsizlik, bu vurdum duymazlık elbette bir gün bitecek. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Biz Türkiye Belediyeler Birliği başkanımız sayın İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı

Mitingde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Değerli Malatyalılar. Duyurmak istiyorum, bugün sadece burada CHP'liler yok, bugün burada demokrasiye inanan Malatyalılar var. Bugün burada demokrasiyi yaşatmak isteyen birçok farklı partinin üyesi var hepsini gönülden selamlıyorum. Öncelikle Malatyalılar bizler yarın Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için CHP'de bir önseçim gerçekleştireceğiz. Şimdi bu önseçimde, dayanışma sandıkları kurduk. Orada üye olsun olmasın herkes oy kullanacak, demokratik tepkisini yerine getirecek. Şimdi bu meydanda olanlara söylüyorum, yarın CHP il binası önüne gelip oy kullanacak mısınız? Yarın demokrasiye sahip çıkacak mısınız? Yarın faşizme hayır diyecek misiniz? Sizler var oldukça demokrasimiz de ayakta kalacaktır. Hep birlikte tüm Malatya'ya duyurulalım, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Mitinge telefon aracılığıyla katılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"Değerli CHP'liler, değerli Malatyalılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet mücadelesine, demokrasi mücadelesine sahip çıktığınız için hepinizi kutluyorum. Tüm ülke şu anda ayakta, kendi oyuna sahip çıkmak için meydanlarda mücadele veren kardeşimize sevgilerimi, saygılarımızı sunuyorum. Maalesef Türkiye'de yargının askıya alındığı, adeta yargı terörünün uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ama Türkiye'de 31 Mart'ta ortaya koyduğumuz Türkiye ittifakı kazanacak, sağcısı, solcusu, muhafazakar demokratı, sosyal demokratı meydanlarda sahip çıkılacak. Sizlere teşekkür ediyorum. Bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen sabah 8'den itibaren üyelerimiz sandıklarda oylarını kullansınlar. Üye olmayan arkadaşlarımız dayanışma sandıklarında destek vermelerini bekliyoruz. Malatyalılar bu akşam iradelerine sahip çıkıyorlar." açıklamaında bulundu.