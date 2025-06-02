Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

İnşaat şantiyesinde çıkan yangın korkuttu

MALATYA - Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde devam eden deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden olayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bir kaç çadırı küle çevirirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.