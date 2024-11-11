(MALATYA) - Malatya'da tadilat işleminin yapıldığı bir binada iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesinde bulunan 11 katlı Yeşilköy 2 konutlarında bir blokta iskeleyi söken isçiler, altıncı katta iskelenin çökmesi sonucu düştü. Çöken iskelenin altında kalan işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) hayatını kaybetti.
İşçilerin cesedi, olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir binada tadilat işleminin yapıldığı bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Malatya'da Iskele Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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