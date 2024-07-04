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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

MALATYA - Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 adet elektronik sigara dolum makinası,1 adet sigara dolum makinasında kullanılan kompresör, 1 adet tütün kurutmada kullanılan çamaşır kurutma makinası, 129 bin 800 adet/dal içi tütün doldurulmuş makaron,130 bin adet/dal içi boş bandrollü makaron, 10 bin adet/dal içi boş bandrolsüz makaron,127 kilogram bandrolsüz tütün, 58 kilogram bandrollü tütün, 240 adet sökülmüş tapdk bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında "5607 SKM" den işlem yapıldı.