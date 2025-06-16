Malatya\'da Kadınlara Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında, kadınlara madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi. Eğitim, "En İyi Polis Annedir" mottosuyla Başharık Kadın Vefa Konağı'nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sunum gerçekleştirdi. Eğitimde madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların korunmasında annelerin etkisi anlatıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, interaktif anlatımlar ve örnek olaylar üzerinden madde bağımlılığının zararları ve önleme yolları aktarıldı. Eğitime katılan kadınlar, sunulan bilgilerin hem kendi çocuklarını korumada hem de çevrelerindeki bireylere rehberlik etmede faydalı olduğunu ifade etti.

Kadınların bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla hayata geçirilen eğitim programlarının, her kesimden kadının sosyal hayata daha etkin katılımını sağlamayı hedeflediği belirtildi. Aile içi iletişimden kişisel gelişime kadar birçok konuda verilen eğitimlerin devam edeceği vurgulandı. Eğitime katılan kadınlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. - MALATYA