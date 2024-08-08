Yerel

Malatya'da mezarlıkta baygın halde bulunan karga görevli tarafından kurtarıldı. Görevlinin üzerine su dökerek kendine getirdiği ve daha sonra lokumla beslediği karga uçarak gözden kayboldu.

Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlik alanında görevli Burhan Erol, mezar üzerinde hareketsiz halde yatan kargayı görünce müdahale etti. Karganın bayıldığını fark eden Erol, önce duş aldırdığı kargayı daha sonra lokum ile besledi. Kendine gelen karga, uçarak gözden kayboldu. - MALATYA