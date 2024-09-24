Malatya\'da Rezidans Davası Devam Ediyor

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(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerde 31 kişiye mezar olan Malatya'daki Trend Garden Rezidans'la ilgili görülen davada müşteki avukatı Pınar Ersu, "Binanın kullanım amacı değiştirişmiş ve 12 olan bağımsız bölüm 42 bağımsız bölüme çıkarılmış. Bina yapılışından itibaren eksiktir, sakattır. Binayı bir tek dozerle yıkmadıkları kalmış, her şeyi yapmışlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılan ve 31 kişinin enkaz altında kalarak öldüğü Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Trend Garden Rezidanla ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü. Malatya 1.Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları, rezidansta ölenlerin aileleri ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse mahkeme olarak rezidansla ilgili istedikleri bilirkişi raporunun geldiğini ve dava dosyasına girdiğini ifade etti.

"Bu işlerden sorumlu olan herkes kusurludur"

Proje müellifi ve inşaat mühendisi tutuksuz sanık Bülent Yeroğlu, mahkemedeki savunmasında yıkılan binanın bulunduğu yerde aynı yıllarda ve aynı şekilde başka bloklar içinde proje yaptığını ifade ederek, rezidansın yıkılmasının 12 bağımsız bölümden 42 bağımsız bölüme çıkarılması ve yapılan tadilatlardan kaynaklı olduğunu savundu.

Rezidansın yıkılması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Kurt'un ablası Hatice Açıkalın'ın avukatı Pınar Ersu, "Binanın ilk ruhsatı 1997, son ruhsatı 2012. Bina 5 tadilat geçirmiş. Binanın kullanım amacı değiştirişmiş. 2019'da 12 olan bağımsız bölüm 42 bağımsız bölüme çıkarılmış. Bu doğrultuda tüm sanıkların asli sorumluluğu var. Binanın yapılışı sakat. Bina yapılışından itibaren eksiktir, sakattır. Binayı bir tek dozerle yıkmadıkları kalmış, her şeyi yapmışlar. Binaya sonradan yapılan eklentilerle yıkıma davetiye çıkarılmıştır. Bu işlerden sorumlu olan herkes kusurludur" dedi.

Sanık, sanık avukatları, müşteki ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklerin giderilmesi için aynı bilirkişi heyetinden ek rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Ocak 2025'e erteledi.

31 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat'ta meydana gelen saat 04.17'deki depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayşenur Gülşen (26), İbrahim Kurt (43), Ahmet Topal (81), Ahmet Eyüp Türkaslan (30), Angel Pesevski (65), Busenur Umancaoğlu (27), Duran Fındık (58), Ebru Fındık (28), Ege Okant (28), Erhan Baltacı (41), Fatma Kaya (35), Feray Kanışlı (55), Gülçin Koca (21), Muhammed Eren Görgülü (7), Muhammet Ziya Baltacı (4), Nazan Tuşak (30), Nusret Ayaz (39), Pakize Uzun (48), Rahime Taş Bulut (47), Saadet İlçin (29), Salih Abdulhamit Görgülü (5), Serpil Fındık (54), Süleyman Baltacı (36), Sümeye Kanışlı (28), Şadiye Karaman (64), Şiyar Akmeşe (17), Şükran Görgülü (13), Tevfik Bulut (55), Ulfaz Gürbüz (68), Ünal Aslan (46) ve kimliği halen tespit edilemeyen 1 kadın hayatını kaybetmişti.