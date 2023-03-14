Malatya'da sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya ve Adıyaman büyük hasar aldı. Her iki şehirde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, binalar yerle bir oldu.

MALATYA'DA ÇADIRLARI SU BASTI

Malatya ve Adıyaman depremin ardından şimdi de şiddetli yağışlar nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Malatya'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlar su alırken, eşyalar da ıslandı. Depremzedeler, çadırlardaki suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağışlı havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR SULARI TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Suların çadırların içerisine girmemesi için ellerine kazma ve kürek alan vatandaşlar, çadır aralarında su kanalları açtı. Vatandaşlar, "Adıyaman'da 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Bizler depremin henüz şokunu atlatamazken şimdi de yağmur suları çadırlarımızı bastı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"TAHLİYELERE DEVAM EDİYORUZ"

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti. Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.