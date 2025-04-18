Malatya'da Silahlı Saldırı

Malatya'da bir şahıs, husumetlisinin ikametini kurşunladı
MALATYA - Malatya'da, bir kişi husumetlisinin ikametine silahlı saldırı düzenledi.
Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Paşa Köşkü Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre husumetlisinin ikametinin bulunduğu Demokrat sokağa gelen H.A. yanında getirdiği silahla ikamete ateş açtıktan sonra kaçarak bölgede uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken ekipler ikamette inceleme yaptı.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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