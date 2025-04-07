Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Artıyor - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

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Malatya Valisi Yavuz, 2025'in ilk 3 ayında uyuşturucu suçlarında büyük artışlar olduğunu açıkladı.

07.04.2025 17:48
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(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının ilk 3 ayına ait emniyet asayiş ve güvenlik verilerini basınla paylaştı. Vali Yavuz, uyuşturucu miktarındaki artışa dikkati çektiği açıklamasında "Ecstasy hap konusunda da ciddi bir artış meydana gelmiş, yüzde bin 563 oranında bir artış meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının ilk 3 ayına yönelik 'Güvenlik Faaliyet' verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Valilik İl binasında yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de hazır bulundu.

Vali Yavuz, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Gençlerimizin başına bela edilen, onları zehirleyen, akıllarını elinden alan, sağlıklarını yok eden narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 2025 yılı ilk üç ayında 619 operasyon yapılmış, 908 kişi gözaltına alınmış, 150 kişi tutuklanmıştır. 64 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

"Malatya'da ilk kez GHB maddesi ele geçirildi"

Bu dönemde 9 bin 836 gram metamfetamin, 125 bin 667 adet sentetik ecza, 11 bin 954 gram esrar, 12 bin 820 gram skunk, 2 bin 738 gram sentetik kannabinoid (ST), bin 946 adet ecstasy hap, 1 gram kokain ve 808,30 gram da ilk defa ilimizde yakalanıyor, buna dikkat çekiyorum gamma hidroksi bütirat (GHB) maddesi ele geçirilmiştir.

Yine son dönemde bir sentetik ecza artışı meydana gelmiş; yakalanan sentetik ecza miktarında da yüzde 30 oranında bir artış meydana gelmiştir. Yine sentetik kannabinoidde 2024 yılına kıyasla yüzde 43.8 oranında bir yakalama gerçekleştirilmiştir. Diğer bir madde ise ecstasy hap konusunda da ciddi bir artış meydana gelmiş ve yüzde bin 563 oranında bir artış meydana gelmiştir. Biz de bu konuya özel bir önem vermeye devam edeceğiz.

Halkımızın huzuruna ve güvenliğine tehdit oluşturan organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 1 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında 9 operasyon gerçekleştirilmiş, 69 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 50'si tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen silah ve malzeme miktarına baktığımız zaman 43 tabanca, 10 adet tüfek, bin 147 adet fişek ve 2 adet senet ele geçirilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Artıyor - Son Dakika

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