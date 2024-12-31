Malatya'da Yılbaşı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Yılbaşı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı

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Malatya'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında toplam 3 bin 627 güvenlik personeli görev yapacak. Emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık hizmetleri kapsamlı bir şekilde hazırlandı.

31.12.2024 14:58  Güncelleme: 16:35
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(MALATYA) - Malatya'da yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı. Kentte alınan tedbirler kapsamında toplam 3 bin 627 güvenlik personeli görev yapacak.

Malatya'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik, sağlık, ulaşım ve diğer alanlarda kapsamlı tedbirler alındı. Vali Seddar Yavuz, 2025 yılının huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak tüm Malatya halkının yeni yılını kutladı ve alınan tedbirleri şöyle açıkladı:

"Emniyet ve Jandarma toplam 3 bin 627 personel, 356 ekip görevde olacak. Kentte uygulama noktalarının yanı sıra 132 bölgede 492 personel görev yapacak. Konteyner kentlerde 295 personel güvenliği sağlayacak. Terörle mücadele ve narkotik ekipler sahada görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında ise 100 trafik ekibi ve 274 personel denetim yapacak. Hız, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri sıklaştırılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 13 ilçe 19 istasyonda 90 personel, 55 müdahale aracıyla göreve hazır nöbetlerini tutacaklar. Malatya'da alınan sağlık tedbirleri kapsamında 38 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu, 114 personel ve 38 ambulans aktif olacak. 19 yedek ambulans ve 50 personel gerektiğinde göreve hazır olacak. Hastanelerde uzman hekimlerden oluşan geniş bir ekip nöbet tutacak."

Malatya'da ayrıca Fırat Elektrik 83 personel ve 40 ekip ile nöbet tutacak, itfaiye ise 90 personel, 55 araç ile 13 ilçede hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Yılbaşı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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