Malatya İl Emniyet Müdürlüğü\'nden iftar programı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni inşa edilen Polisevi hizmet binasında düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernek başkanları ile üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve emniyet personelleri katıldı.

"Hep birlikte şehre daha güzel bir hizmet sunmayı hedefliyoruz"

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının önemine değinerek, "Emniyet teşkilatı olarak huzur ve güvenliğin teminatı olmak için büyük bir özveriyle görev yapıyoruz. Ancak gerçek huzurun ve güvenliğin sağlanabilmesi için sevgi, saygı ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Çankal, ayrıca yeni tamamlanan Polisevi Hizmet binasında ilk kez bir program düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Polisevi'nin yakın zamanda tam anlamıyla hizmete gireceğini açıkladı. Müdür Çangal, "Polisevi hizmet binamız, ilimizi ziyaret eden devlet erkanına ve misafirlere hizmet verecek. Hep birlikte şehre daha güzel bir hizmet sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

Vali Seddar Yavuz ise, "Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah'tan sağlıklı ve huzurlu nice bayramlarda bir araya gelmeyi diliyorum. Bu iftar vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere emanet ettiği kıymetli ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Şehitliğin öneminin altını çizen Vali Yavuz, "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımız, milletimizin şerefi ve namusu uğruna toprağa düşerek şehadete kavuşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine en derin şükranlarımı sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Geride bıraktıkları eşleri, çocukları ve anne babalarına da bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız, hiçbirimiz bu topraklarda huzur içinde yaşayamazdık. Allah hepinizden razı olsun.Nitekim Yüce Allah, Bakara Suresi'nin 154. ayetinde şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler; fakat siz bunu bilemezsiniz.' Şehitler ölmez, vatan bölünmez sözünün karşılığı tam da bu ayettir. Birçok sözün ve sloganın kaynağı aslında bir ayet, bir hadis ya da özlü bir deyiştir" diye konuştu - MALATYA