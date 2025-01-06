Malatya Kayısı İhracatında Rekor - Son Dakika
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Malatya Kayısı İhracatında Rekor

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Malatya, deprem koşullarına rağmen 2024'te 76 bin ton kayısı ihraç ederek 410 milyon dolar kazandı.

06.01.2025 15:16
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(MALATYA)- Dünya kayısı başkenti unvanının sahibi olan Malatya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşasa da ekonomisinin can damarı olan kayısıda 2024 yılında 76 bin 926 ton ihracat gerçekleştirdi. Bunun karşılığında kayısı ihracatı, 410 milyon 891 dolar ülke ekonomine katkı sağladı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Tüm olumsuzluklara, bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen kayısı ihracatı, depremin gerçekleştiği ay dahil olmak üzere 23 aydır aralıksız devam ediyor" dedi.

Deprem koşullarının halen yaşandığı Malatya'da kent ekonomisinin can damarı olan kayısıda ihracatın artarak devam etmesi üreticinin yanı sıra tüccarı da sevindirdi. 2024 yılı kayısı ihracat rakamlarını açıklayan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, şunları söyledi:

"Kayısı, şehrin sosyolojik ve ekonomik anlamda en önemli tarım ürünü. Ülke açısından da önem arz ettiğini de her fırsatta ifade ediyoruz. Kayısı yine 2024 yılında bize göre üstüne düşeni yine yaptı. Tüm olumsuzluklara, bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen kayısı ihracatı, depremin gerçekleştiği ay dahil olmak üzere 23 aydır aralıksız devam ediyor. Krizlere rağmen de kayısı gerçekten Malatya, ülke ve bölge açısından baktığımız zaman yüzleri güldürecek rakamlarla 2024 yılını geride bıraktı. 2024 yılının son 5 ayına baktığımız zaman geçen yıla göre, bizim sezon diye adlandırdığımız 1 Ağustos'tan bu yana her ay ortalama 2 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. 2024 yılında bu beş aylık sürede geçen yıla (2023) göre 10 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz."

"2025 yılı hedefini 750 milyon dolar olarak güncelledik"

Özcan, kuru kayısı ihracatında dünyada yaşanan ekonomik krizlere rağmen hedeflerine ulaştıklarını kaydederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılında toplam 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirirken bunun karşılığında hem ülke hem bölge hem de il ekonomisine 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlamışız. Malatya depremde çok ağır hasar aldı. Biz ciddi anlamda insan iş gücü ihtiyacı duyduk. İşletmelerimiz çok düşük kapasitelerle çalışmak zorunda kalmasına, birçok ülkeye ambargo kararı alınması ve birçok ülkede ekonomik krizler, sıcak ve soğuk savaşlara rağmen kayısı gerçekten çok önemli bir sorumluluk üstüne aldı. ve şehrin geleceği açısından da çok önemli bir görev üstlendi, bunu da yerine getirmiş oldu. Tabii hedeflerimizi her dönem güncelliyoruz. 500 milyon dolar gelir hedefimizi 2025 yılı için 750 milyon dolar olarak güncelledik. Hedeflerimizi yakalamak üzere de yoğun bir mücadele veriyoruz. O süre içinde nasıl bir gelişme olur, dünyada ne tür gelişmeler yaşanır onları da şimdiden kestiremiyoruz ama Malatya, bölge ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren ve depremin olumsuzluklarını da ortadan kaldırmak için bütün gayretle önemli bir görev aldık."

"Dünyada birçok üründe yaşanan hastalık kayısıda yok"

Malatya kayısısının dünyada birçok üründe yaşanan hastalığın dışında olduğunu dile getiren Özcan, "Dünyada birçok üründe çok değişik hastalıklar ve sıkıntılarla ilgili gündemde önemli gelişmeler var. Ama Malatya kayısısı bu gelişmelerin çok dışında yoğun bir şekilde ihracata devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketicinin damak tadına dokunarak hem sağlık hem beslenme açısından bunun yanında prestij ürün olarak da özelliğini ve önemini korumaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Kayısı İhracatında Rekor - Son Dakika

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