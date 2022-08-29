Milletvekili kirve oldu

Malatya 'nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı.

Kaynak: İHA

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