Milletvekili kirve oldu - Son Dakika
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Milletvekili kirve oldu

29.08.2022 12:47
Milletvekili kirve oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı.

Ayvalı Mahallesinde Erdem Karakaya'nın oğlu Metehan Şefik isimli 6 yaşındaki çocuğun sünnet düğününde kirve olan Fendoğlu, Karakaya ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Davul zurna ile coşkulu karşılanan kirve Milletvekili Fendoğlu, kirve olduğu çocuğa yarım altın takıp hediyeler verdi. - MALATYA

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Başkan Karakurt vefat etti Başkan Karakurt vefat etti Fendoğlu: 'Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz' Fendoğlu: 'Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili kirve oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili kirve oldu - Son Dakika
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