Malatya'nın İhracatı Depreme Rağmen Arttı

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(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nınihracatında depreme rağmen önceki yıla göre yüzde 8,7 artış olduğunu belirterek, artan ihracat rakamlarında 6. bölge teşviklerinin önemine işaret etti. Sadıkoğlu, "Teşvik süresi 31 Aralık itibarıyla sona erdi, ancak uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Teşviklerin devam etmesi depremden büyük yaralar almış şehrimiz için şarttır" dedi.

Malatya'dan 2024 aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 42 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre Malatya'nın 2024 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 426 milyon 320 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya'nın 2023 yılı ihracatı ise 392 milyon dolardı.

"Tüm zorluklara rağmen ihracatımız arttı"

Ülke ekonomisinde daralma ve etkisi halen süren depreme rağmen Malatya'nın ihracatında artış olduğunu belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılının tüm zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle üretime devam eden ve yaptığı ihracatla ülkemize katma değer sağlayan üyelerimizi ve personellerini yürekten kutluyorum.

"Üretimdeki girdi maliyetleri düşürülmeli"

İhracatçı firmalarımızın ham madde giderleri büyük bir yük haline gelmiş durumdadır. İhracatın geleceği için sanayicimizin üzerindeki maliyet yükü azaltılmalı, kur politikası yeniden gözden geçirilmelidir. Pandemi, ardından deprem felaketi, Ortadoğu'daki savaş hali, Avrupa ekonomisindeki durgunluk, Rusya- Ukrayna savaşı ihracat üzerinde büyük bir baskıya neden olmuştur. Ancak 2025'ten umutluyuz. Suriye'deki yeni süreç de 2025 yılının önemli konu başlılarından olup, bu bölgenin inşasında ülkemiz ve özellikle şehrimiz öne çıkacaktır. Malatya olarak her koşulda üretim, ihracat ve istihdamla ülkemize güç veren şehir olmaya devam edeceğiz."

"Malatya'nın 6. Bölge Teşviklerine ihtiyacı var"

2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya'mız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden faydalanıyor. Şehrimiz organize sanayisinin gelişimi ve artan ihracat rakamlarımızda 6. bölge teşviklerinin katkısı büyük. Teşvik süresi 31 Aralık itibarıyla sona erdi. Ancak, uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum mevcut yatırımı olan firmaları tedirgin ediyor. Teşviklerin devam etmesi depremden büyük yaralar almış şehrimiz için şarttır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve şehrimizin milletvekillerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatyamızın 6. bölge teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz."