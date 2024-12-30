Malatya Teşvik Süresinin Uzatılmasını İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Teşvik Süresinin Uzatılmasını İstiyor

Malatya'da iş insanları, 6. Bölge teşviklerinin süresinin en az 3 yıl uzatılmasını talep ediyor.

30.12.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Depremin yıktığı illerden Malatya'da iş insanları teşviklerin bitmesini istemiyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yarın bitecek olan teşviklerin süresinin uzatılmasını istedi ve "Depremle yerle bir olmuş Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 6. Bölge teşvikleri süresinin bitimine bir gün kala yazılı açıklama yaptı. Malatyanın ihtiyacı olduğunu vurgulayarak teşvik süresinin uzatılmasını talep eden Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatyamız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Teşvik kapsamında iş insanlarımıza, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi iadesi gibi imkanlar sunuluyor. 2018 yılından bugüne kadar Malatyamızda 852 firmamız teşvik belgesi alarak 6. bölge teşviklerinden faydalandı. Bu firmalarımızın toplam yatırım tutarı 15 milyar 649 milyon TL'yi buldu. Teşvik belgesi alan firmalarımız 53 bin 30 kişiyi istihdam etmeyi taahhüt ettiler. Bu rakamlar şehrimiz adına büyük önem arz ediyor. Teşviklerden faydalanan firmaların artarak devam etmesi, depremden büyük yaralar almış şehrimiz için kaçınılmazdır.

"Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var"

31 Aralık 2024 itibariyle teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. bölgeye düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Zaten iş insanlarımızın nitelikli personel bulamama, artan maliyetler, finansmana erişim gibi mücadele ettiği bir sürü sorunu var. Tüm sorunlara rağmen üreten, ürettiğini de ihraç eden iş insanlarımızın tedirginliklerinin sona ermesi için 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve şehrimizin milletvekillerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatyamızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Malatya, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Teşvik Süresinin Uzatılmasını İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Teşvik Süresinin Uzatılmasını İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.