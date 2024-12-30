Malatya Teşvik Süresinin Uzatılmasını İstiyor

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(MALATYA)- Depremin yıktığı illerden Malatya'da iş insanları teşviklerin bitmesini istemiyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yarın bitecek olan teşviklerin süresinin uzatılmasını istedi ve "Depremle yerle bir olmuş Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 6. Bölge teşvikleri süresinin bitimine bir gün kala yazılı açıklama yaptı. Malatyanın ihtiyacı olduğunu vurgulayarak teşvik süresinin uzatılmasını talep eden Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatyamız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Teşvik kapsamında iş insanlarımıza, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi iadesi gibi imkanlar sunuluyor. 2018 yılından bugüne kadar Malatyamızda 852 firmamız teşvik belgesi alarak 6. bölge teşviklerinden faydalandı. Bu firmalarımızın toplam yatırım tutarı 15 milyar 649 milyon TL'yi buldu. Teşvik belgesi alan firmalarımız 53 bin 30 kişiyi istihdam etmeyi taahhüt ettiler. Bu rakamlar şehrimiz adına büyük önem arz ediyor. Teşviklerden faydalanan firmaların artarak devam etmesi, depremden büyük yaralar almış şehrimiz için kaçınılmazdır.

"Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var"

31 Aralık 2024 itibariyle teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. bölgeye düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Zaten iş insanlarımızın nitelikli personel bulamama, artan maliyetler, finansmana erişim gibi mücadele ettiği bir sürü sorunu var. Tüm sorunlara rağmen üreten, ürettiğini de ihraç eden iş insanlarımızın tedirginliklerinin sona ermesi için 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve şehrimizin milletvekillerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatyamızın 6. Bölge teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz."