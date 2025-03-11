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Mali Müşavirlerde Stres Artıyor

Mali Müşavirlerde Stres Artıyor

Kayseri SMMMO Başkanı Yedikaya, mali müşavirlerin iş yükünün arttığını ve vergi sisteminin karmaşıklaştığını belirtti.

11.03.2025 11:21
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Kayseri Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya; "Meslek o kadar çok stresli hale büründü ki; eskiden 6 ayda, yılda bir tebliğ çıkıyorsa onu alır okur ve devam ederdik. Şimdi 2-3 güne bir Resmi Gazete'de bir şey geliyor, bir şeyin derdine düşüyoruz" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, meslek grubu hakkında konuşulurken saygılı olunması gerektiğini söyleyerek; "Bize başkanımızın söylediği; bu işte mali müşavirler değil OSB'dekiler vergi ödememiş, Mimarsinan tarafı biraz ödemiş, doktorlar vesaire vergi ödememiş, lüks arabalara biniliyor ancak vergi matrahı edilmemiş gibi bize yansıyan vergi kaçırmaları söylemleri geliyor. Ama Vergi Dairesi Başkanı gelip de 'Bu mali müşavirlerin hatası' diyorsa bunun izahını da yaparız, hesabını da veririz. Bize yansıyan tabi ki kulaktan duyma şeyler. Bir mali müşavirin hatası bütün mali müşavirleri etkilemez. Ama kurumlarımızdaki başkanlarımız bir yerde görüşürken ben nasıl cümlelerimi seçerek konuşuyorsam tabi bir camia hakkında konuşurken nezaketen saygılı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç de mali müşavirlerin kafasına göre yapılan bir süreç değil" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin yapay zeka ile yapıldığını aktaran Yedikaya; " Ankara'dan yapay zeka ile bilgilerin geldiği söyleniyor. Kayseri'deki defterdarlığımızın bireysel anlamda çalışmaları var. Civar illerle görüştüğümüzde bazı incelemelerin Kayseri'de olduğunu görüyoruz, diğer yerlerde olmadı. Bu da ister istemez mali müşavirler üzerindeki iş yükünü çok ağırlaştırıyor" şeklinde konuştu.

"Her bakana göre maliye şekil almamalı"

Her değişen bakana göre sistemin değiştiğini ve bu konuda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başkan Yedikaya; "Meslek o kadar çok stresli hale büründü ki; eskiden 6 ayda, yılda bir tebliğ çıkıyorsa onu alır okur ve devam ederdik. Şimdi 2-3 güne bir Resmi Gazete'de bir şey geliyor, bir şeyin derdine düşüyoruz. Bir bakan, bir gelir idaresi başkanı değişikliği yaşanabilir ama ülkelerin bir politikaları olur. Bir bakan geliyor matrah artırımı çıkartıyor, bir bakan geliyor 'matrah artırımı yok' diyor sona 3 ay o da çıkartıyor. Şimdiki bakan da 'ben matrah artırımı çıkartmam' diyor. Şimdi ne olacağı belli değil. Maalesef her bakana göre sistem değişiyor, sıkıntımız bu" ifadelerini kullandı.

"Vergi oranları yüksek"

Vergi oranlarının yüksek olduğunu da kaydeden Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya; "Hayat standardı çok yükseldi, insanların üzerindeki giderler de arttı. Eskiden bir doğalgaz, elektrik, yakıtlar, ikinci arabalar vesaire yoktu. Bununla ilgili insanların ödediği vergi de çoğaldı. Vergi çoğaldığı için bu oranlarla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Şuan vergi oranları yüksek; yüzde 18'di KDV, yüzde 20 oldu. Yüzde 18'den 20 yaparak çok vergi alacağınızı düşünüyorsanız bence yanlış düşünce. Yüzde 18'den 15'e düşürün, kurumlar vergisini yüzde 25'ten 18'e düşürün bir deneyin bakalım. Oranı artırdıkça ters etki oluyor gibi" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mali Müşavirlerde Stres Artıyor - Son Dakika

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