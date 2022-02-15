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Maltepe'de alışveriş arası kahve molası - Son Dakika

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

15.02.2022 10:37
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe Belediyesi semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara kahve ve su ikramında bulundu.

Maltepe Belediyesi semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara kahve ve su ikramında bulundu.

Soğuk havalarda sabah yaptığı çorba ikramlarıyla vatandaşların içini ısıtan Maltepe Belediyesi benzer bir uygulamayı da semt pazarlarında başlattı. Spor İşleri Müdürlüğü İlk olarak Altayçeşme semt pazarında 600 kişiye Türk kahvesi ve su ikram etti. Ayrıca görevli antrenörler spor ve sağlık konusunda da vatandaşlara bilgi verdi ve bu konuda fikir alışverişinde bulundu.

Uygulama farklı semt pazarlarında devam edecek. - İSTANBUL

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası
Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

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Maltepe Belediyesi, alışveriş, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de alışveriş arası kahve molası - Son Dakika


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