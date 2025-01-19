Maltepe'de Kent Söyleşileri'nin Üçüncüsü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Maltepe'de Kent Söyleşileri'nin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

Maltepe\'de Kent Söyleşileri\'nin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Söyleşileri'nin üçüncüsünde gazeteciler Özlem Gürses, Çiğdem Toker ve Filiz Gazi, yaşadıkları baskı ve haksızlıkları anlattı. Özlem Gürses'e ev hapsi sürecinde destek olan katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Esin Köymen, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

19.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:18
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Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Kent Söyleşileri"nin üçüncüsü, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Elif Akkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye ev hapsi cezası nedeniyle evinden çevrim içi olarak gazeteci-yazar Özlem Gürses ile yine gazeteci-yazarlar Çiğdem Toker ve Filiz Gazi katıldı. Söyleşiye bağlanan Özlem Gürses dakikalarca alkışlandı.

İçinde bulunduğu durumdan bahseden ve haksız yere ev hapsinde olduğunu savunan Özlem Gürses, "Salonu dolduran değerli misafirlerimize kocaman kalpler gönderiyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Kelepçe ayağımıza takılıyor; aklımıza, fikrimize, düşüncemize, gazeteciliğimize insanlığımıza takılamıyor. O yüzden bugün değerli bir kadın başkanın ev sahipliğinde, yine kadın dayanışması içerisinde meslektaşlarımla olacağım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan çiçek gönderen, çorba gönderen, beni ziyaret edip yalnız bırakmayan herkese minnettarım. Bir süredir yayınlarımı evden yapıyorum, evim bir stüdyoya dönüştü. Hakkımdaki iddianame halen yazılmış değil, bu ev hapsi ne kadar sürecek o da belli değil. Ancak mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. "Karşı mahallede ve karşı mahallenin medyasında konuşmanın" ve tüm vatandaşlara bir şekilde ulaşıp gerçekleri anlatmanın önemli olduğuna değinen Gürses, kutuplaşma ikliminden en çok iktidarın yararlandığını iddia etti.

Filiz Gazi: " Türkiye'de iyiye giden bir şey var mı?"

Filiz Gazi ise, Türkiye'de iyiye giden herhangi bir kurum veya şeyin olup olmadığını sordu. Gazi, "23 yılda kız çocuklarının hayatlarının nasıl söndürüldüğüne tanık olduk. Medya eliyle iktidar kendi meşruiyetini sağlıyor" dedi.

Toker: "Hepsini sormamız, sorgulamamız gerekiyor"

Son olarak sözü gazeteci-yazar Çiğdem Toker aldı. "Birçok medya kuruluşunun tekelleştirildiğini, yandaş gruplara satıldığını ve şehir hastanelerinde oluşacak kadro için birçok köklü hastanenin kapatıldığını" iddia eden Toker, "Beşli çete benim kitabımla söylenmeye başladı. İşte kamudan ihale alan bu kuruluşları, yapıları iyi incelemek, analiz etmek gerekiyor. Kamu-özel ortaklığı denilerek yapılan birçok yapı aslında devletin içinde olmadığı, tamamen zarara uğradığımız durumların yaşandığı bir düzene işaret ediyor. Şimşek programı ekonomiyi düzeltmek bir yana emekliler başta olmak üzere insanlarımızın hayatını zorlaştırıyor. Sağlık ve ulaştırma alanında inanılmaz rakamlar dönüyor. Bunların hepsini sormamız, sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Köymen'den teşekkür konuşması

Söyleşi sonrası sahneye çıkarak katılımcılara çiçek veren ev sahibi Belediye Başkanı Esin Köymen, "Ben öncelikle bu dört cesaretli kadına teşekkür ediyorum. Hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Kadınlar adına çok teşekkür ediyorum. Moralinizin yüksek olması inanılmaz bir cesaret veriyor aslında herkese. O anlamda sevgili Özlem'e de çok teşekkür ediyorum. Çünkü tam da morallerimizin bozulmaya çalışıldığı, hele şimdi sadece gazeteciler değil, yerel yönetimler üzerinde de bu kadar baskıların yoğunlaştığı bir ortamda bu kadar cesaretli kadınların yanında olmak bana da güç veriyor. Bütün bu baskıların karşısında yan yana durabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte gerçek dayanışma böyle bir şey. Bu kutuplaşma ortamında biz yerel yönetimlere adil olarak vatandaşlara yaklaşmak ve hizmetlerimiz buna göre sunmak görevi düşüyor. Bu şekilde daha iyi çalışabiliriz. Emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.

Etkinlik sonrasında Filiz Gazi ve Çiğdem Toker, kitaplarını imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de Kent Söyleşileri'nin Üçüncüsü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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