Maltepe\'de Silahlı Kavga

Maltepe'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma taraflardan birinin silah çıkarmasıyla tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma sırasında taraflardan birinin silah çıkarmasıyla ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL