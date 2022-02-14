Üye Girişi
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu - Son Dakika

Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu

14.02.2022 10:53
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu

Maltepe Belediyesince Uludağ'a ücretsiz günübirlik kayak turu düzenlendi.

Maltepe Belediyesince Uludağ'a ücretsiz günübirlik kayak turu düzenlendi. Maltepelilerin katıldığı etkinlikte deneyimli hoca eşliğinde kaymanın keyfini yaşayan katılımcılar eğlenceye ve spora doydu.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe 110 Maltepeli katıldı. Deneyimli kayak öğretmeni Hilal Günzeki tarafından katılımcılara kayak yapmanın incelikleri öğretildi. Daha sonra toplu ve tek tek kayak yapıldı. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeğinin de verildiği etkinlikte katılımcılara kayak takımı da verildi.

Etkinlikten oldukça mutlu ayrılan Maltepeliler, dönüş yolunda Başkan Ali Kılıç ve ekibine teşekkür etti. - İSTANBUL

Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu
Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu

YORUMLAR
500

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
09:48 Fiyatı artınca önlem kaçınılmaz oldu! Asma kilit takılı peçetelik dikkat çekiyor
10:02 Faili meçhul cinayete kurban gittiler! Evlatları her 14 Şubat'ta yanlarına gidiyor
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
10:13 Uzunlar ittifakı! Mardinli Kösen'den Karabüklü Rumeysa'ya çağrı: Türkiye'yi birlikte tanıtalım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'den Uludağ'a günübirlik ücretsiz kayak turu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement