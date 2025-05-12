Manavgat'ta Kaza: Sürücüler Yardım Etmedi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil hafif ticari araçla böyle çarpıştı, sürücüler yardım etmeden yollarına devam etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araç sürücüsünün, kazazedelere yardım etmek yerine yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıl ihlali yaptığı görülen bir otomobil, 1071 Sokak kavşağına geldiği sırada, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek yol ortasında durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

Araçlar yollarına devam etti

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araç sürücüsünün kazayı görmelerine rağmen durmayarak yollarına devam ettiği görüldü. Kazazedelere yol kenarında bulunan iki vatandaşın yardıma geldiği gözlendi.